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Gazanfer Bilge mezarı başında anıldı

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Gazanfer Bilge mezarı başında anıldı
Avrupa ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Gazanfer Bilge, vefatının 9. yılında mezarı başında anıldı.

Şampiyon güreşçi Bilge’nin vefatının 9. yıl dönümü dolayısıyla Dereköy Mahallesi’ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi. 

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, törende yaptığı konuşmada, Gazanfer Bilge’nin başarılı sporculuğunun yanında hayırsever bir kişi olduğunu belirterek, eğitime yaptığı desteklerin unutulmadığını ifade etti. 

Anma töreninde 85 yaşında hayatını kaybeden Bilge için dualar okundu, mezarına çiçekler bırakıldı.

Törene, eşi Yıldız Bilge'nin yanı sıra Karamürsel Garnizon Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ile siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri ve Karamürsel İdman Yurdu Güreş Kulübü sporcuları katıldı. 

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