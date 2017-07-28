Gazeteci Ersin Çelik’in acı kaybı! Cenaze töreni Kocaeli'de

Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’in 7 yaşındaki kızı Ecrin Çelik, Sakarya’da geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi.

Haber7.com'un eski editörlerinden, Yeni Şafak gazetesinin İnternet Müdürü Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı Ecrin Çelik Sakarya'da meydana gelen trafik kazası sonucu vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 395 nolu sokak üzerine H.İ. idaresindeki 34 HH 4048 plakalı otomobil geri geri gelirken, Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in kızı olan 7 yaşındaki Ecrin Çelik'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük kız, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük Ecrin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZE BAŞİSKELE'DE

Minik Ecrin'in cenazesi yarin öğle namazına müteakiben İzmit, Yuvacık, Başiskele-Yukarı Serdar Camii'nden kalkacak.