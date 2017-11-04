Gazeteci Nazım Çelik kitabını imzaladı

İzmitli Gazeteci- Yazar Nazım Çelik’in büyük emekleri sonucu ortaya çıkan Balkanlar’dan göç eden Müslüman bir Türk ailesinin yaşadıklarını anlatan “Potoger Taşına Veda” adlı kitabın tanıtım ve imza günü, İzmit Cumhuriyet Parkı içindeki İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. İmza gününe dernek başkanları, muhtarlar ve Balkanlar’dan göç eden vatandaş katıldı.

İmza gününde konuşan Nazım Çelik, “Potoger, Osmanlıca dil kökünden geliyor. Balkanlarda ve özellikle Makedonya’da kullanılan bu kelimenin anlamı duyuru yapan görevlidir. Köyün yüksekçe bir yerine taşa veya kayaya çıkıp davul ile duyuru yapan kişiye potoger deniliyor. Çıktığı yüksek taş veya kaya da potoger taşı ya da pandur taşı olarak ta biliniyor. Pandur Osmanlıcada kır bekçisi anlamı taşımaktadır. İnsanlarımızda kitap okuma alışkanlığı yok. İki çeşit roman var bir gerçek yaşanmışlıklar, ikincisi ise kurgusal romanlar. Romanda en az bir kahraman olur. Romana konu olan kişinin başından geçenleri, ilişkileri genişçe anlatılır. Ben kitabımda sadece bir kişiyi değil birçok kişiyi ve olayı anlatıyorum. Örnek verecek olursam Namlı güreşçi faik Pehlivanın maceralarını, Dünya güzeli Doyranlı Fatime’nin âşık olduğu erkeğe sevdiğine kaçmasının bedelini canıyla ödediğini, Türküsü halen dillerde destan olan Hamdi’nin bir kucak odun yüzünden Şumar(orman bekçisi) tarafından vurulmasını, İkinci dünya savaşında yaşananları, kolektif yüzünden Köyün Ağuş ağanın variyetten düştüğü durumu, daha nicelerini bulacaksınız.

SAVAŞLAR, YOKLUK VE AŞK ANLATILIYOR

Kitabım da Balkanlarda, Rumeli’deki Müslüman ve Türklerin yaşadıkları savaşları, yoklukları, çetelere karşı mücadeleleri, verdikleri yaşam süreçleri, aşkları ve gelenekleri sade akıcı bir dil ile anlatılıyorum. Balkan savaşları sonucunda neden ve niçin göç ettiklerini terk edişlerini canlı örneklerini bu kitapta bulacaksınız. Kısacası olayların geçtiği eski Yugoslavya, şimdiki Makedonya’nın Usturumca şehrine bağlı Çanaklı köyleridir. 1900lerden 1957 göçe kadar olan dönemin gerçek yaşanmışlıklarını anlattım. Bu Roman bir yılı aşkın sürede hazırlarlarken elliyi aşkın kişiyle röportaj yaptım, birçok Kurum ve derneklerle istişarede bulunulup, bir kelimenin doğruluğu için 800 km yol gittim. Türkiye’de: Manisa, İzmir ve İstanbul illerine, Makedonya’da: Üsküp, Usturumca şehirlerine gittim. 80 yaş ve üzeri büyüklerimle sohbet ettim. Romanda olayların yaşandığı Çanaklı Köyü, Yenimahalle köyü, Dobraşın köyü, Göçerli köyü, Yüksekmahalle köyü, Hamzalı köyü ve ova köyleri gezip belge, resim, bilgi topladım. Bunlar arasında hiç kimsenin görmediği bilmediği elimde 100 yıllık resimler var.

MEZAR TAŞLARI SÖKÜLMÜŞ

Kemal ve Yaşar kardeşlerin rahmetli babası göç ettiği gün memleket anısı olarak yanına aldığı ve çocuklarının çeyiz sandığında bir emanet olarak sakladığı 60 yıllık gazete var elimde. Bu gazete Makedonya müzelerinde bile yok. Zengin bir işadamı o dönemlerin tek gazete arşivlerini satın alarak özel bir koleksiyon yapmış ve kamuyla paylaşmıyor. Bu Romanı yazarken eski İzmir milletvekilimiz Kemal vatan anlattığı bir olay beni çok etkiledi. Safi Müslüman olan İzlava köyü komple göç edip Hristiyanlar yerleşmiş. Yıllar sonra anılarını tazelemek için köye gittiğinde Müslüman mezarlığından taşlarının söküldüğünü, mezarlığın bozularak futbol sahası yapıldığını üzülerek görmüş. Birçok Hristiyan türk cami ve mezarlıklarını Müslümanlar göç edince sökmüşler. Dedemlerin köyü çanaklıda mezarlık halen bozulmadığı gibi 200 yıllık tarihi eser niteliğini taşıyan Osmanlıca yazılı mezar taşları bulunmaktadır.

GELİRİ İLE MEZAR TAŞLARI TEMİZLENECEK

Kitap satışından elde edilecek gelir ile bu taşların temizlenmesi, yazılılarının boyanması ve Türkçeye çevrilip taşın bir kenarına plaket çakılması ve çevresinin düzenlenmesine harcamayı, tarihimize ve geçmişimize sahip çıkarak dedelerimizin kemiklerini sızlatmamak için kendime böyle bir misyon amaç yükledim. Dedemler göç ederken 70 hane Müslüman 3 hane Hristiyan’mış. Şimdi ise 150 hane Hristiyan ve 1 hane Türk. Cami göç sonrası bakımsızlık ve eski olması sebebi ile yıkılmış ve günümüzde duvar kalıntıları bulunmakta ve balkanlarda Tika’mız var yani Başbakanlığımıza bağlı Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı camilerimiz eski eserleri onarıyor, tekrar hizmete sokuyor. Buna En güzel Örnek Mustafa kemal Atatürk’ümüzün Kocacıkta doğduğu baba evi Jupa Belediyesi ile birlikte yeniden inşa etmesi örneklerden biridir. Evet, kitabımın fiyatını uygun tuttum ki herkes kolaylıkla satın alabilsin. Gücü olan çok alsın” dedi.

Ayşegül KALAYCI

