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Gazeteciler İzmit turunda

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Gazeteciler İzmit turunda
İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Basın Onur Günü etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir yanından şehrimize gelen gazeteciler, İzmit turuna çıktı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Çetin Gürol ve İzmit Belediyesi yetkilileriyle birlikte şehrin önemli yerlerini gezen gazeteciler, İzmit’e hayran kaldıklarını söylediler.

Kapanca Sokak, Akçakoca Meydanı, Kültür Tepesi, Şelale, 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi, Kadıköy Mahalle Konağı ve Gölkay’ı gezen yurdun dört bir yanından gelen çok sayıda gazeteciye belediye yetkililerince gezilen yerler hakkında detaylı bilgi verildi. 

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  Gazeteciler özellikle adeta bir Osmanlı açık hava müzesine dönüştürülen Akçakoca ve Kapanca Sokak’taki çalışmaları çok beğendiklerini ifade ederek ”Kendimizi adeta tarihin içinde hissettik. Tarihi değerlere sahip çıkıp bunların restorasyonuna gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ederiz” şeklinde duygularını dile getirdiler. Gazeteciler, Türkiye’de ilk olan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi’nden de etkilendiklerini söylediler.

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