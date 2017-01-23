Gazetecilere ders verilecek 

Basın sektöründe nitelikli insan kaynağının oluşması ve yerel basının güçlenmesi amacıyla İŞKUR, Basın İlan Kurumu ve KOÜ arasında protokol imzalandı. Gazetecilere 64 saat eğitim sonrasında sertifika verilecek.

İletişim ve medya sektöründe çalışabilecek iş arayanlara ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak mesleki eğitim kursu düzenlenmesi amacıyla İŞKUR, KOÜ ve Basın İlan Kurumu arasında protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz “Bu protokolün sürekli değişime uygun donanımda nitelikli insan kaynağını oluşturmak ve yerel basınımızın gelişimine katkı sunmak amacıyla imzalandığını, kursta eğitmen ücretlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını ve kursiyerlere günlük 20 TL kursiyer zaruri gideri ve GSS primleri yine İŞKUR tarafından ödeneceğini söyledi.



Ödeme yapılacak

Protokol kapsamında 01 – 10 Şubat 2017 tarihleri arasında 64 saatlik “Gazetecilik Teknikleri” eğitim kursu verilecek. Eğitimler ise Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin Belediye Çarşı İşhanı’ndaki 4’ncü katında bulunan 16 Ocak Basın Onur Günü Salonun’da yapılacak. Kursta eğitmen ücretleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Ayrıca kursiyerlere günlük 20 TL kursiyer zaruri gideri ve GSS primleri yine İŞKUR tarafından ödenecektir.



64 saat eğitim

İŞKUR İl Müdürü Yılmaz “Kurslara katılmak için belirli şartlar vardır. KOÜ’de anlatılan müfredat burada anlatılacaktır. Mevcut çalışanlarda kursa katılabilecekler. 64 saat eğitim sonrasında sertifika verilecek. Bu sertifika alan kişiler basın kuruluşları tarafından değerlendirilmesini bekliyoruz” derken, Basın İlan Kurumu Müdürü Hayri Beşer “Yerel basının güçlenmesi çok önemlidir. 4 başlıkta eğitimler verilecektir. Yapılan araştırmaya göre tasarım alanında sorunlar yaşandığını gördük. Ayrıca yeni dönemin sosyal medya haberciliği dalında da eğitim verilecektir. Yerel ve ulusal basının önemli isimleri de bu kurslara katılacaklardır” açıklamasında bulundu.



Talebe göre kurs açılacak

KOÜ Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.GürselDeğirmencioğlu ise “Her öğrenci tarafından eğitimler alınmaktadır. Program dahilinde hizmet verilecektir. Gelecek olan talepler sonrasında kurslar açılacaktır” derken, KOGACE Başkanı Çetin Gürol “İzmit merkezde böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Bu sayede meslektaşlarımız daha rahat gelip gidebilirler. Bu kurslar sayesinde KOÜ ile kent bir araya gelmiş olacaktır. 16 Ocak Basın Onur Günü konferans salonu kentin önemli ihtiyacını karşılayacaktır. Burada basın açıklamaları da yapılabilir”

Çiğdem Armağan

