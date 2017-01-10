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Gazetecilere sürpriz kutlama

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Gazetecilere sürpriz kutlama
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler” günü sebebiyle CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür basın mensuplarına sürpriz yaparak kendi elleriyle yaptığı pasta ve börekleri ikram etti.

SÜRPRİZ YAPTI
CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür bugün parti il binasında basın mensuplarına açıklama yapacağını duyurdu. Basın açıklaması saatinde parti binasında toplanan gazeteciler bir sürprizle karşıladı. Pekyörür, açıklama yerine “10 Ocak Çalışan Gazeteciler” günü nedeniyle kendi elleriyle hazırladığı pasta ve börekleri basın mensuplarına ikram etti. Kutlama Başkan Cengiz Sarıbay da hazır bulundu. 

İYİ Kİ VARSINIZ
Parti örgütü kadınlarında emek vererek hazırladığı ikramlar hep birlikte afiyetle yendi. Öte yandan Başkan Pekyörür bir sürpriz daha yaparak basın mensuplarıyla birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Başkan Pekyörür, “Bugün başkan- gazeteci değil, abla-kardeş olarak bir aradayız. Tutuklu gazetecilerin bulunduğu ülkemizde böyle bir günü buruk kutluyoruz. Dilerim tüm gazeteciler özgürlüklerine kavuşur. Sizler iyi ki varsınız” diye konuştu Başkan Sarıbay şunları söyledi: “Sizler bizim gönlümüzdesiniz. Kılcal damarımızsınız. Sizlerin sayesinde kamuoyu ile iletişim halindeyiz. Gününüz kutlu olsun”

Çiğdem Armağan

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