Gazetecilik, kardeşliktir

Bakmayın son yıllarda Türk basınında ve yerel basında yaşanan kavgalara, çekişmelere, karşılıklı saldırılara. Gazetecilik, aslında kardeşliktir.

Ben bu mesleğe girdiğimde kısa pantolonlu bir çocuktum. Şimdi, bu meslekten ekmek yiyen arkadaşlarımın çoğu, benim çocuğum yaşında. Gazeteci dediğiniz kişinin mutlaka çok okumuş, çok kültürlü, çok entelektüel biri olması gerekmez.

Ama iyi ahlaklı olmalıdır. Saygılı olmalıdır. Meslek kıdemine saygılı olmalıdır. Okura karşı, haberini yaptığı kişiye karşı saygılı olmalıdır. Kendi arkadaşlarına karşı sevgi dolu olmalıdır. Sabah “Günaydın” , akşam giderken “İyi akşamlar” demeyi içine sindirebilen kişi olmalıdır.

Ben Dündar Çiğit’le, Cevat Çetin’le büyüdüm. Onların masasında bulundum. Onların sohbetlerinden çok şeyler öğrendim. Masa adabını öğrendim.

1991 yılı eylül ayında bu gazeteyi yeniden çıkartmaya karar verişimiz, Cevat Çetin’in kendi elleriyle hazırladığı tepside palamut yahnisini, üzerine gazete kağıdı yayılmış alçak masa çevresinde hasır tabureler üzerinde fırından yeni alınmış ekmekleri ellerimizle kopartıp, palamut yahnisi tepsisine şamandra olarak bırakırken, yumrukla kırılmış kırmızı soğanları tuza banıp ağzımıza atarken, buzlu kadehleri dostlukla tokuştururken gerçekleşmiştir.

Hep birlikte olduk. Hep birbirimize karşı saygılı olduk. Hiyerarşi tablosu yazılı bir evrak, bir müessese yasası değildi. Ama yaşa ve kıdeme hürmete dayalı hiyerarşiyi de kimse bozmazdı.

Gazeteciler, meslekteki fiili çalışma hayatının dışındaki zamanlarını da genellikle birlikte geçirirler. Biz geçmişte ÖZGÜR KOCAELİ ile büyük başarıyı yakalarken, Cevat Çetin’le, Nazif Çanakçılı, Hazım Özbay ile gerçek anlamda bir aile gibiydik. Cevat Çetin’in çocukları benim babama; benim çocuklarım Cevat Çetin’e “Dede” derlerdi. Yıllarca, iş dışındaki boş zamanlarımın büyük bölümünü Nazif Çanakçılı ile geçirmişimdir. Bu bölgede, İstanbul’da gidip takılmadığımız mekan yoktur. İş dışındaki saatlerde hiç iş konuşmadan dostluğu ve kardeşliği paylaşmak, her meslek için önemlidir de, bizim meslekte çok daha gereklidir.

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Bugün gazeteci dostum var mı diye sorarsanız, çok düşünmek zorunda kalırım. Metin Karan çocukluk arkadaşım. Ali Gündoğdu ile çok uzun yıllardır birlikteyiz. Ama bu iki arkadaşım dışında çok yakın olduğum, iş dışı zamanlarımı da geçirdiğim kimse söyleyemem. Oysa bu meslekte sadece aynı gazetede çalışan insanlar olarak değil; bu işten ekmek yiyen bütün meslektaşlar olarak zaman zaman bir araya gelebilmeliyiz. Tabii, o sohbetlerden keyif alabilmek koşuluyla.

Mesleği gazeteci olan kişinin, iyi gazete yapmak, iyi haber yapmak dışında bir hırsı olmamalıdır. Hayat şartlarının da etkisiyle, bizim ilimizde bu ilkeyi yitirdik. Her şeye rağmen, ben hala arkadaşlarımla birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum. Gazetede işin zayıfladığı anlarda birbirimizle şakalaşmak, birlikte eğlenmek, siyaset dahil kimi konuları birlikte tartışmak bence çok önemlidir. Birbirimize kitap, film tavsiye edebilmeliyiz. Birbirimize yeni keşfettiğimiz yerleri tavsiye edebilmeliyiz.

Geçmişte ben, birlikte çalıştığım muhabir arkadaşlarla çok daha samimiydim. Polis muhabirimiz rahmetli Ekrem Bütün vardı. Cenap Elmas, Saim Ertürk. İş dışı konularda çok keyifli sohbetlerimiz olurdu. Rahmetli Ruşen Hakkı’nın, gazete binasında en alt katta, en dip köşede oturuyor olması fark etmezdi. İş bitip, yazı işlerinden yanına indiğimde, yeni şiirinden iki mısrayı dinlemek bile bütün yorgunluğumu alırdı.

Zafer Çakıroğlu farklı bir adamdı. Gazetecilik dışında her işi yapar, maaşını gazeteden alırdı. Ama can çocuktu. Herkesin yardımına koşan, herkesle dertlenebilen bir adamdı.

Bu ilişkiler kayboluyor bizim meslekte. O günleri, geçmişi özlüyorum. Kimler geldi, kimler geçti, bu meslek nerelerdeydi, nerelere geldi diye düşününce emin olun hüzünleniyorum.

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Bayramın birinci günü sabahı gazete binasının 4’üncü katında, yemek salonunda geleneksel Bayram Kahvaltısı’nda bir araya geldik arkadaşlarla. Bayram sabahı, hem ÖZGÜR KOCAELİ’de, hem BÜYÜK KOCAELİ’de arkadaşların büyük bölümü izinliydi. Sabah işe gelenler bir arada, kahvaltı masasına oturduk. Bu geleneği de yıllar önce Zafer Çakıroğlu başlatmıştı. Eski binada, makine dairesinin boşluğunda kurulan masada bayram kahvaltısı yapardık. Şimdi bu geleneği çok daha keyifli bir ortamda sürdürüyoruz.

Aslında daha çok bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki kardeşlik hukukunu geliştirmeliyiz. Geçen gün, BÜYÜK Kocaeli’deki bir genç arkadaş, gidip Real’den alışveriş yapmış, mutfağa girip, menemen hazırlamış. Davet etti. Çok hoşuma gitti. Bu sıcak günlerde bir de “Karpuz-Beyaz peynir” partisi planlıyoruz. Biz gazeteciler, önce çalıştığımız kurumlarda kendi dostluklarımızı pekiştirmeliyiz. Birbirimizi daha yakından tanımayı, kardeş gibi olmayı, iş dışındaki zamanlarda da birbirimizden keyif almayı öğrenmeliyiz. Emin olun o zaman çok daha keyifli, çok daha güzel gazeteler hazırlayabiliriz.

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Bayram tatili günlerinden hep ürkmüşümdür. Nasıl haber yapacağız, gazeteyi nasıl dolduracağız diye endişe etmişimdir. Biz geçen bayram tatilini gayet keyifli geçirdik. Gelenimiz, gidenimiz oldu. Özellikle Başkan Karaosmanoğlu’nun ziyareti, hem bize, hem BÜYÜK KOCAELİ’ye özel haberleri duyurma imkanını sağladı.

Bakmayın mesleğin prestiji, itibarı azalmış olsa da, biz gerçek gazeteciler, hala bu mesleğin onurunu yüksekte tutmak gibi bir hırsa sahibiz. Eski daha güzel günlere ve daha güzel gazetelere de mutlaka ulaşacağız. Saygılar, sevgiler sunar, sağlık dilerim.

BAYRAM KAHVALTISI- Özgür Kocaeli ve Büyük Kocaeli gazetesinin bayramın birinci günü gazete yapmak için mesaide olan ekibi, Bayram sabahı kahvaltı masasında. Selfie’yi Çiğdem Armağan çekti. Ben en dipte, masanın başındaki askılı adam. Gençlere bu mesleğin inceliklerini öğretmek konusunda çok iddialı değilim. Ama bu mesleğin yaşam biçimini, bu meslekteki samimi kardeşlik duygusunu aşılamak adına, üzerime düşeni her zaman yapmaya çalışacağım.