Gazi Kamacı:"15 Temmuz, hayatımın en önemli parçası"

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine karşı koymak için Kocaeli'den gittiği İstanbul'da askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Osman Kamacı, ülkeye, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmaktan gurur duyuyor.

Körfez'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kamacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da yatsı namazından sonra televizyonda tankları görüp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledikten sonra İstanbul'a gitme kararı aldıklarını söyledi.

O zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne gitmeyi düşündüklerini belirten Kamacı, ancak yolların kapalı olması nedeniyle eski İstanbul yolunu kullanıp Anadolu Otoyolu Orhanlı gişelerine vardıklarını ifade etti.

Bu sırada darbeci askerlerin vatandaşlara ateş açtığını anlatan Kamacı, arkadaşlarıyla yaralıları aracına aldığını kaydetti.

Kamacı, "Arkadaşım aracımla onları hastaneye götürdü. Biz de hem askerlere müdahale etmeye çalışıyoruz hem de yerde yatan yaralıları güvenli bölgeye taşıyoruz. 3 polis aracı vardı, askerler taramıştı. 2 polis gördük, biri şehit olmuştu. Onları kurtarmaya giderken karşıdan çapraz ateş açtılar, keskin nişancılar vardı. Orada bizi taradılar, bir arkadaşım şehit oldu. Ben de kolumdan yaralandım." diye konuştu.

- "O zaman ben, ben değildim"

Oradaki polis aracında koluna ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşların yaptığını belirten Kamacı, hemen hastaneye gitmek yerine yaralı bir polis memurunu bölgeden güvenli alana taşıdıklarını dile getirdi.

Daha sonra özel harekat polislerinin bölgeye gelmesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine gittiğini bildiren Kamacı, şunları kaydetti:

"Hastanede korkmaya başladım. Çocukluğumda çok iğne yedim. Oradan bir fobim kaldı. Hastanede dikiş için malzemeleri görünce doktor ve hemşireye yalvarmaya başladım. 'Ne olur yapmayın, ben gidiyorum' dedim. Herkes güldü bana. Birisi 'Silahlara karşı koydunuz, iğneden, zımbadan mı korkuyorsunuz?' dedi. 'O zaman ben, ben değildim, şimdi kendime geliyorum' dedim. O da benim için anı oldu."

Kamacı, bir aylık tedavi sürecinin ardından şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

- "15 Temmuz hala sıcak, şehitleri unutamıyorum"

Kamacı, 15 Temmuz'un üzerinden bir yıl geçmesine rağmen olayın sıcaklığını koruduğunu, şehitleri unutamadığını belirtti.

Kanlı gömleğini halen sakladığına işaret eden Kamacı, şu ifadeleri kullandı:

"Türklerin yeri, zamanı geldiğinde neler yapabileceğini gördük. Ben onu yaşadım, o yönden çok mutluyum. Dünyada kimse bizim bileğimizi bükemez. Türk'ün geninde var askerlik, bizim gibi insanlar bile orada çatışmaya girip, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok onurlu ve mutluyum Allah bana böyle bir şey yaşattığı için. Annem 80 yaşında, rahatsız. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın ziyaretinde annemin rahatsızlığı o gün geçti. Çünkü çok mutluydu, gururluydu. Bu bile benim için büyük bir onur."

Kendisinin de şehadete ulaşmak istediğini anlatan Kamacı, "Ama Allah'a hamdolsun, şu plaket bile bize yetiyor. Çocuklarıma ve ileride torunlarıma gösterebileceğim. Hayatımın en önemli parçası 15 Temmuz artık. Yeniden doğuş benim için. Çünkü vatanım için bir nebze de olsa görevimi yaptığımı düşünüyorum." diye konuştu.