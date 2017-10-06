Gaziantep İzmit’te
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Gaziantep İl ve İlçe Dernekleri Federasyonunun birlikte düzenlediği 1. Gaziantep Tanıtım Günleri etkinliği bugün Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi binasında başlıyor.
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10 GÜN SÜRECEK
Başta baklava ve lahmacun olmak üzere Gaziantep’e özgü bütün lezzetlerin ve güzelliklerin tanıtılacağı Gaziantep Tanıtım Günleri, 15 Ekim’e kadar sürecek. Bu süre içinde festival alanında önemli etkinlikler de gerçekleşecek. Yarın akşam Buray konseri var. Ayrıca önümüzdeki günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de etkinliğe katılması bekleniyor. Gaziantep Tanıtım Günleri’ne bütün İzmitliler davetli. Fuar binasına giriş ücretsiz olacak. Binlerce ton baklava ikram edilecek.
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