Gaziantep İzmit’te 

10 GÜN SÜRECEK

Başta baklava ve lahmacun olmak üzere Gaziantep’e özgü bütün lezzetlerin ve güzelliklerin tanıtılacağı Gaziantep Tanıtım Günleri, 15 Ekim’e kadar sürecek. Bu süre içinde festival alanında önemli etkinlikler de gerçekleşecek. Yarın akşam Buray konseri var. Ayrıca önümüzdeki günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de etkinliğe katılması bekleniyor. Gaziantep Tanıtım Günleri’ne bütün İzmitliler davetli. Fuar binasına giriş ücretsiz olacak. Binlerce ton baklava ikram edilecek.

