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Gaziantep'te emniyet müdürlüğü önünde çatışma

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Gaziantep'te emniyet müdürlüğü önünde çatışma
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde sıcak saatler yaşanıyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde teröristlerle polis arasında yaşanan çatışmada 1 terörist öldürüldü.

Çatışmada 1 polis memuru da yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Emniyet'e saldıran teröristlerin canlı bomba saldırısı düzenlemeye çalıştığı öne sürüldü. Çatışmanın ardından kaçan teröristler olduğu ihbarı üzerine polisler Emniyet Müdürlüğü çevresindeki binalar ve otoparklarda operasyon düzenliyor.

Vatandaşlar kaçışırken, polislerin çatışması sürüyor. Bölgeye ambulanslar sevkedildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki  çatışmanın ardından kaçan saldırganlar olduğu ihbarı üzerine polisler Emniyet Müdürlüğü çevresindeki binalar ve otoparklarda operasyon düzenliyor.

Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran teröristlerin ilk gelen bilgilere göre 2 ya da 3 kişi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerine saldıran teröristlerden birinin öldürüldüğü birinin de yaralı olarak şu anda Emniyet Müdürlüğü önünde yattığı iddia edilirken bir diğerinin de olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Eminyet'e saldıran teröristlerin canlı bomba saldırısı düzenlemeye çalıştığı polisin durumu fark ederek olaya müdahale ettiği ve bunun üzerine çatışma çıktığı öne sürüldü.

Emniyet'e girmeye çalışan canlı bombaya müdahale edilirken olay yerinden kaçan bir teröristin Emniyet'in tam karşısında bulunan  iş merkezinin otoparkına kaçtığı öğrenildi. Özel harekat polisler tarafından kaçan o teröriste yönelik şu anda operasyon düzenlendiği öğrenildi

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