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Gaziler öğrencilerle buluştu

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Gaziler öğrencilerle buluştu
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Şubesi üyesi gaziler, Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulunu ziyaret etti. Anılarını anlatan gaziler, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Şube Başkanı Yaşar Göközkut, öğrencilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Karamürsel’deki okulları ziyaret etmeyi gelenek haline getireceklerini belirten Göközkut, beraberindeki gaziler ile öğrencilere Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Kıbrıs Harekatı'na ilişkin bilgiler verdiklerini ifade etti.  Okul Müdürü Muammer Aksoy ise ziyaretinden dolayı gazilere teşekkür etti.

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