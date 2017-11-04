Gebelik sonrası hayvanlarınızdan ayrılmayın

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen söyleşiye konuşmacı; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yard. Doç. Dr. Öner Aynıoğlu, Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Dr. Sevil Öztürk, Psikolog Görkem Deniz ve Veteriner Hekim Aynur Oyamak Köybaşı katıldı.

Söyleşi öncesinde açılış konuşması yapan KOHAYDER Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, “Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) olarak kurulduğumuz 1994 yılından beri yardıma muhtaç, hakları elinden alınmış zor durumdaki hayvanlar için mücadele veriyoruz. Ağırlıklı misyonumuz sokak hayvanları. Bu mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmalarına da olabildiğince ağırlık vererek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sokak hayvanlarının barınak denen tecrit alanlarına kapatılmadan bulunduğu yerde kısırlaştırılarak sağlıklı, tok ve özgür yaşatmak önceliğimiz. Fakat en büyük hayvan hakkı ihlali olarak gördüğümüz hayvan satışı ve sonrasında da bir hevesle alınıp terkedilmeleri yüzünden adeta suya yazı yazar gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlar sokaklara hayvanların düşüşüne engel olamadığımız iki büyük konu. Bugün ele almak isteğimiz ve en çok terk edilme nedenlerinden biri olarak bizlere de yansıyan konulardan biri ise; çocuk sahibi olacak veya çocuk sahibi olan ailelerin hamilelik sürecine ya da bebeğe zararı olacak kaygısıyla evcil dostlarını terk etmeleri. Tam bu noktada, hayvan sever iki kurum olan Özel Kocaeli Tıp Merkezi ve Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi'ndeki konuya hakim doktorlarımızla bu konuyu aydınlığa kavuşturarak Kocaeli’ deki endişe taşıyan anne baba adaylarına ve ebeveynlere sesimizi duyurmak istedik. Aşıları tam yapılmış evcil dostlarımızın hamilelik sürecine ve bebeklere hiçbir zararı olmayacağını, aksine zihinsel duygusal ve psikolojik yönde olan katkılarına değinmek istedik” dedi.

ONLAR BİZİM EVLATLARIMIZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yard. Doç. Dr. Öner Aynıoğlu, “Evcil hayvanlarla berber yaşama konusunda çok bilgi kirliliği var. Dostlarımızı yalnız bırakmamalıyız. Hayvanlarımız, çocuklarımızın da yakın dostları olacak. Evlerde beslenen hayvanlar arasında daha çok köpek kedi ve kuş var. Gebe olmak isteyen anne adayı hayvan besliyorsa hijyenik şartların kontrol edilmesi gerekir. Hayvanın bakımı önemli” dedi. Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Dr. Sevil Öztürk ise, “Eğer alerji durumu varsa hayvanı yatak odasından uzak tutmak gerekir. Toz tutmayan kolay temizlenen eşyalar alınmalı. Evi havalandırılmalı. Hava filtreleri kullanılabilir. Hayvan temizliği önemli. Kedi 2 hafta bir, kopek ayda 1 yıkanmalıdır. Çok sık yıkarsak alerjik özellik görülür. Sprey ürünler var. Onları kullanabilirsiniz. Eğer çocuk sahibi olacak bireyler eve yeni hayvan alacaksa bebeğin 2 yaşına gelmesini beklemeli. Eğer evde mevcut bir hayvan varsa zaten bebekte bağışıklık oluşuyor. Hayvan olan evde çocukların daha az hasta olduğu tespit edildi. Korkan çocuk hayvanla sakinleşiyor. Özgüven, kendi kararlarını veren, olumlu düşünen, empati yapan, paylaşan çocukların daha çok evcil hayvan besleyen çocuklar olduğu kanıtlandı. Gebelik sonrasında hayvan varsa ondan ayrılmayın. Onlar bizim diğer evlatlarımız” dedi.

Ayşegül KALAYCI

