Gebze 3’üncü köprüye YHT ile bağlanacak!

Yüksek Hızlı Tren Hattı’na Tuzla ilçesi sınırları içerisinden bağlanarak 3. havaalanına doğrudan ulaşımı sağlayacak olan ‘Gebze-Sabiha Gökçen-YSS Köprüsü YHT Hattı Demiryolu Projesi’nin ÇED raporu açıklandı. Pendik ve Sabiha Gökçen’de yapılacak iki istasyonla şehir içi ulaşımın rahatlatılması amaçlanan proje 56 km uzunluğunda olacak. Projenin 18 ayda tamamlanması planlanıyor.

16 noktada tünel

Hat sırasıyla Pendik, Sultanbeyli-Sancaktepe, Maltepe, Ataşehir, çekmeköy ve Beykoz İlçesi sınırları içerisinde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerine yapılan demiryolu hattına bağlantı yapılarak tamamlanacak. Demiryolu hattı projesinde alanın uygun olmadığı bölgelerden geçiş tünel ya da viyadüklerle sağlanacak. Bu kapsamda toplam uzunluğu 38 bin 955 metreyi bulan 16 tünel ve uzunluğu 631 metre olan 5 viyadük yapılacak.

Hem yolcu hem yük

Projede demir yolu hattında karayolu ile kesişen noktalarda yaya geçişlerini sağlamak için alt ve üst geçitler yapılacak. Projede Pendik’te ve Sabiha Gökçen’de olmak üzere iki istasyon noktası kurulacak. Hem yolcu hem de yük taşıma amaçlı proje, gidiş - geliş olmak üzere 2 farklı hat yer alacağı için elektrikli trenlerin de hizmet verebileceği şekilde planlandı. Bu hatların arasındaki mesafe 4.5 metre, platform genişliği de 14.5 metre olacak.

Kaynak: Vatan