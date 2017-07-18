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“Gebze Adliyesi imamı” hakkında karar

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“Gebze Adliyesi imamı” hakkında karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "Gebze Adliyesi imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Dursun Çalışkan'ı savunduğu sırada adliyede gözaltına alınan ve "ByLock" kullandığı gerekçesiyle tutuklanan İlyas Tekit'in yargılanmasına devam edildi. 

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 3. duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Tekit ve avukatı Murat Altun katıldı. 

Tekit savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock" kullanmadığını öne sürdü. 

Yaklaşık 1 hafta önce safra kesesi ameliyatı olduğunu, cezaevinde ancak yoğurt, domates ve peynir yiyebildiğini ve 8 kilo verdiğini anlatan Tekit, "Çocuklarım hastadır. 11 aydır tutukluyum. Tutukluluğumu gerektirecek bir neden olmadığını düşünüyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Murat Altun da müvekkilinin üzerine atılı suçları işlemediğini savunarak, şöyle devam etti:

"Müvekkilim bir süre önce safra kesesi ameliyatı olmuştur. Cezaevinde sağlık sorunları nedeniyle sadece yoğurt yiyebilmektedir. İyileşmesi için beslenme şartları iyi değildir. Çocuklarının birinin gözünde yüzde 90, diğerinde yüzde 10 görme kaybı vardır. Hastane raporumuz vardır. Müvekkilim, çocuklarının kendisini bu şekilde görmelerini istemiyor. Bu yüzden tutuklandığından beri çocuklarını göremedi. Görme kaybı olan çocuğunun hastalığı günden güne ilerlemektedir. Çocuk belki de babasını bir daha hiç göremeyecek. Tüm bu hususlar dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz."

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, üzerine atılı suçun vasfı, suçun ceza miktarı ve dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasfı, kendisinin ve çocuğunun sağlık durumu, toplanmış olan maddi deliller ve tutukluluk süresini de dikkate alarak, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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