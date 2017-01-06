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Gebze Adliyesi'nde güvenlik üst düzey

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Gebze Adliyesi'nde güvenlik üst düzey
İzmir Adliyesi önünde dün meydana gelen terör saldırısının ardından Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Adliye Sarayında güvenlik önlemleri artırıldı.

İzmir Adliyesi önünde dün gerçekleşen hain terör saldırısında 1 polis ve 1 mübaşirin şehit olması ve 9 kişinin de yaralanmasının ardından Gebze'de bulunan Adliye Sarayında güvenlik önlemleri arttırıldı. Adliye sarayı önünde bulunan açık otopark alanına hiçbir şekilde araç parkı yapılmasına izin verilmedi. Adliyeye araçları ile gelen vatandaşlar, arabaları arandıktan sonra kapalı otoparka yönlendiriliyor.

Adliye girişlerinde ise vatandaşlar, telefon, çakmak, kemer dahil üzerilerinde bulunan bütün metal eşyaları bırakıp x-ray cihazlarından geçtikten sonra adliyeye giriş yapabiliyor.

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