Gebze Akademi Lise açıldı

Gebze Akademi Lise açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu kurumları, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için açıyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Akademi Lise’nin Gebze Şubesi, hafta sonunda düzenlenen tanıtım programıyla açıldı. Tanıtım programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hayattaki en büyük kazanç hayırlı bir evlat sahibi olmaktır. Evladı bırakırsan karanlığa, yanlışa gider. İşte biz de bu Akademi Liseleri; gençlerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlansın diye açıyoruz” dedi.

Gebze’nin Beylikbağı bölgesinde hizmete giren Akademi Lise’nin tanıtım programına Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, daire başkanları, Akademi Lise eğitmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılışa ayrıca Beylikbağı sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Törende ilk konuşmayı yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2004 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Gebze’de büyük bir değişim yaşandığını söyledi. Bu hizmetler içinde eğitime yönelik çalışmalara önem verdiklerini kaydeden Başkan Köşker, “Çocuklarımızın bilimsel ve fenni alanda gelişmesi için Akademi Lise gibi eğitim kurumları açılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine bu önemli kurumları bizlere kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Törende konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ise sözlerine, tanıtım programına yoğun ilgi gösteren Gebze Beylikbağı sakinlerine teşekkür ederek başladı. Başkan Karaosmanoğlu, belediyecilik faaliyetlerini sürdürürken, geleceğin en değerli varlıkları olan çocukları ve gençleri unutmadıklarını söyledi. Başkan Karaosmanoğlu, “Bir kardeşiniz olarak sizlere tavsiye ediyorum, hayatta en büyük kazanç hayırlı bir evlat sahibi olmaktır. Evladın peşini bırakırsan, karanlığa bırakırsın. Onlara güzel bir ülke vermezsek, yarın o çocuk Allah korusun, bizim karşımıza eşkıya olarak çıkar. O nedenle bu Bilgievlerini, Akademi Liseleri, Akademi Üniversiteleri açıyoruz. Bunlar çocuklarımıza sahip çıkmanın adımlarıdır” diye konuştu.

Gençleri yarınlara iyi hazırlamak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Akademi Lise, Akademi Üniversite ve Bilgievlerinin yanı sıra KO-MEK, Diriliş Kampı, Ücretsiz Spor Okulları’nın çocukların ve gençlerin emrinde. Evlatlarımız iyi yetişsinler diye bu kurumları açıyoruz. Buradan inşallah çok sayıda genci hayata hazırlayacağız. Burada doğru ve temel bilgileri alacaklar. Sonra hangi mesleği seçerlerse seçsinler temelleri iyi olduğu için en iyi şekilde vatana hizmet edecekler. Ben buna inanıyorum. Eğitim çalışmalarında bize destek veren başta Gebze Belediye Başkanı olmak üzeri Akademi Lise’ye emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törende Akademi Lise öğrencisi Semih Tayyip Gülcan de bir konuşma yaptı. Akademi Lise’nin kendileri için büyük şans olduğunu söyleyen Akademi Lise öğrencisi, ücretsiz eğitim imkanı için Başkan Karaosmanoğlu’na arkadaşları adına teşekkür etti.

Açılışın ardından Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindekiler Gebze Akademi Lise Binası’nda incelemelerde bulundu. Başkan Karaosmanoğlu bu sırada Akademi Lise öğrencileriyle sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Akademi Lise Gebze Şubesi, Beylikbağı’nda hizmet verecek. İki katlı bir binada faaliyet gösterecek olan Gebze Akademi Lise, 1200 metre karelik bir alan üzerinde bulunuyor. 7 derslikli binada bir el sanatları atölyesi, kütüphane, internet ve bilişim dersliği ile iki adet kafe yer alıyor. İdari Odası, mutfak ve depoların yer aldığı binada ayrıca bir adet de Rehberlik Odası hizmet verecek.