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Gebze Akademi Lise yaz okuluna büyük ilgi

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Gebze Akademi Lise yaz okuluna büyük ilgi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın kısa bir süre önce Gebze Beylikbağı’nda açtığı Akademi Lise’deki Yaz Okulu faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.

Çok sayıda Gebzeli genç, ilçelerinde açılan Akademi Lise’nin yaz döneminden faydalanmak için kayıt yaptırdı. Öğrenciler, gelecek yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavlarına şimdiden büyük bir heves ve heyecanla çalışıyor. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak lise öğrencilerine yönelik hizmet veren Akademi Lise’nin Gebze şubesi geçtiğimiz Şubat ayında hizmete açıldı. Gebzeli gençler bu sayede İzmit gelmek yerine kendi ilçelerindeki Akademi Lise’de eğitim alma şansı yakaladı. İki katlı binada faaliyet gösteren Gebze Akademi Lise, bin 200 metre karelik alan üzerinde bulunuyor. 7 derslikli binada bir el sanatları atölyesi, kütüphane, internet ve bilişim dersliği ile iki adet kafe yer alıyor. İdari oda, mutfak ve depoların yer aldığı binada ayrıca bir adet de rehberlik odası hizmet veriyor. Gebze Akademi Lise’den Çayrıova, Darıca ve Dilovası’nda yaşayan gençler de yararlanıyor.

İLGİ GÖRÜYOR

Gebze Akademi Lise, yaz döneminde de büyük ilgi görüyor. Tüm Akademi Liselerde olduğu gibi Gebze’de de yaz okulu faaliyetleri başladı. Bu yıl üniversite sınavına girecek olan öğrenciler ise yaz döneminde Gebze Akademi Lise’yi ikinci adresleri olarak belirledi. Gebzeli gençler gelecek yıl gerçekleştirilecek YGS ve LYS sınavlarına şimdiden Akademi Lise’de hazırlanmaya başladı.

18 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Akademi Lise Yaz Okulu faaliyetleri, Okula Hazırlık ve Sosyal Eğitim Programı adı altında gerçekleştiriliyor. Eğitimler Akademi Lise’nin Gebze, Karamürsel ve İzmit şubelerinde veriliyor. Yaz Okulu’nda gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, üniversite ve kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştiriliyor. Spor faaliyetleri kapsamında; futbol ve okçuluk branşlarında turnuvalar, doğa yürüyüşleri, fintness ve bisiklet turları düzenleniyor. Ayrıca yüzme ve okçuluk branşında faaliyetler yapılıyor. Akademi Lise Yaz Okulu, 18 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek.

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