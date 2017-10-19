Gebze Beldiyesi’nden ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda kurulan ve hizmet vermeye başlayan Aile Danışmanlık Merkezi'nde; alanında uzman ve deneyimli psikolog kadrosuyla Gebzeli ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Gebzeli aileler danışmanlığı hizmeti verilmeye başlanan merkezde bireylere, evlilik öncesi ve sonrası meydana gelebilecek sorunların üstesinden gelebilmeleri için yardımcı olunuyor.

Aile Danışmanlık Merkezi'nden Gebzeli aileler ücretsiz faydalanabiliyor. Gebzeli hanımlara yönelik birçok eğitim semineri düzenleyen Aile Danışmalık Merkezi'nde depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, bağımlılık, panik atak, sosyal fobi gibi kişiyi rahatsız eden, işlevselliğini bozan alanlarda bireysel psikoterapi hizmeti veriliyor.