Gebze Belediyesi 2017'yi "proje yılı" ilan etti

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2016 yılının ilçe için hizmet dolu verimli bir şekilde geçtiğini, yeni yılın proje yılı olacağını bildirdi.

Köşker, yaptığı yazılı açıklamada, Gebze'nin hak ettiği modern şehir kimliğine hızla kavuşabilmesi için ekibiyle çalıştıklarını, 2016'da söz verdikleri birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Pazarcı esnafını daha konforlu bir ortamda satış yapacakları modern pazar yerine kavuşturmak için ilk etapta Tatlıkuyu Kapalı Pazar Yerini tamamlayarak hizmete açtıklarını anımsatan Köşker, eski fen işleri şantiyesi alanında inşaatına başlanan Mevlana Pazar Yeri Projesi'nin de hızla ilerlediğini belirtti.

Mahallelere eşit şekilde hizmet etmeye özen gösterdiklerini belirten Köşker, Beylibağı ve İstasyon mahallelerindeki Bilim Sanat Merkezlerini tamamlayarak hizmete açtıklarını kaydetti.

Merkezlerin başta çocuk ve gençler başta olmak üzere, herkesin ücretsiz olarak faydalandığı birer eğitim yuvası, birer kültür-sanat mekanı haline geldiğini bildiren Köşker, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gebze'mizin incisi, denize açılan kapımız Eskihisar, tarihi kalesi, eşsiz manzarası, Osman Hamdi Bey Müze Evi ve yeni düzenlenen koruluğunun yanı sıra şimdi de Macera ve Aksiyon Parkı ile yıldızına yıldız katmaya hazırlanıyor. 103 dönüm üzerinde çalışmalarına başladığımız ve büyük oranda yapımını tamamladığımız Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı, kafeterya alanları, restoranı, botanik bahçeleri, çocuk ve gençlerin eğlenebileceği dağ kızakları, tırmanma alanlarıyla bir eğlence ve dinlence kompleksi olarak hizmet verecek."

Hizmete açtıkları Güzel Gelecek Akademisi'nde gençlerin, uzman eğitimci ve psikologlar eşliğinde spor, sosyal ve kültürel aktivitelerle tanıştığını aktaran Köşker, bu çerçevede yürütülen "41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi"nin devam ettiğini sözlerine ekledi.