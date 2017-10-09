Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinliklerine Mustafa Ağırman ile başladı

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri yeni dönemi, Prof. Dr. Mustafa Ağırman'ın "Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye Hicreti" konulu sohbet programıyla başladı. Program İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şubesi ve Gebze Belediyesi işbiriğinde 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşti. Kur'an tilaveti ile başlayan programda Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında yaşadığı sıkıntıları ve zorlukları Gebzelilerle paylaştı. Kültür-sanat etkinlikleri 11 Ekim Çarşamba günü "Kediler sokağı Müzikali" ve "En Büyük Haber" tiyatro gösterileriyle devam edecek.