  • BIST 87.394
  • Altın 146,142
  • Dolar 3,7389
  • Euro 4,0390
  • Kocaeli -5 °C

Gebze Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

»
Gebze Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
Gebze Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Meclis Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığındaki toplantı, yoklama yapılması ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı.

Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, gündemin 4. maddesi olan Gaziler Mahallesi 1706 Sokak'ta ikamet eden, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Şehit düşen Şehit Topçu Er Oğuzhan Demir’in isminin bir parka verilmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyon Raporu, oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Köşker, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından, meclis üyelerinin gündem dışı öneri ve taleplerini dinledi, sorularını cevaplandırdı.

Bir sonraki  meclis toplantısının 1 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleşeceği bildirildi.

Bu haber toplam 441 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halep'e 230 bin lira02 Şubat 2017 Perşembe 19:12
  • Başiskele’de trafik eğitim parkının yapım çalışmaları devam ediyor02 Şubat 2017 Perşembe 19:05
  • Sancaklı'nın eşi son yolculuğuna uğurlandı02 Şubat 2017 Perşembe 18:35
  • Balık pahalı olunca rağbet azaldı02 Şubat 2017 Perşembe 14:35
  • Üçüz aslanların yeni evi Antalya02 Şubat 2017 Perşembe 14:20
  • Körfez’e 250 bin çiçek dikilecek02 Şubat 2017 Perşembe 12:08
  • Cumhuriyet Savcısı törenle uğurlandı02 Şubat 2017 Perşembe 11:49
  • Erdoğan'dan Saffet Sancaklı’ya başsağlığı02 Şubat 2017 Perşembe 11:30
  • Doğum günlerini birlikte kutladılar02 Şubat 2017 Perşembe 10:55
  • Başkan Doğan, ‘İbadethanelere destek, gönül işi’02 Şubat 2017 Perşembe 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti