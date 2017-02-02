Gebze Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Gebze Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Meclis Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığındaki toplantı, yoklama yapılması ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı.

Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, gündemin 4. maddesi olan Gaziler Mahallesi 1706 Sokak'ta ikamet eden, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Şehit düşen Şehit Topçu Er Oğuzhan Demir’in isminin bir parka verilmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyon Raporu, oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Köşker, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından, meclis üyelerinin gündem dışı öneri ve taleplerini dinledi, sorularını cevaplandırdı.

Bir sonraki meclis toplantısının 1 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleşeceği bildirildi.