Gebze CHP’de Tüze aday oluyor
CHP’de bütün ilçelerde kongreler yaklaşırken, adaylar ortaya çıkıyor. CHP açısından da, Kocaeli siyaseti açısından da en önemli ilçe konumunda olan Gebze’de Serdar Tüze, CHP İlçe Başkanlığına aday oluyor.
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4 ADAY ÇIKABİLİR
CHP Gebze Kongresi 10 Aralık’ta yapılacak. Mevcut ilçe Başkanı Recep Dursun ile birlikte Musa Yılmaz ve Musa Haydaroğlu da kulislerin içinde. 1977-80 yılları arasında Gebze Belediye Başkanlığı yapan Sedat Tüze’nin oğlu Serdar Tüze, geniş bir partili desteğiyle göreve talip olacak.
EN GENÇ VE GEBZELİ ADAY
Halen Gebze İlçe yönetiminde bulunan Serdar Tüze, 1972 Gebze Çerkeşli doğumlu. 2010’dan beri ilçe yönetiminde bulunuyor. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu, İstanbul Üniversitesi’nde işletme mastırı yaptı. Halen babasının kurucusu olduğu yem ve gübre bayiliği işini yapıyor. Tüze, Gebze doğumlu ve en genç İlçe Başkan adayı.
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Etiketler : Gebze, CHP, Serdar Tüze, aday
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