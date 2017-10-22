Gebze derbisi Sultan Orhan’ın: 2-3
Geçen hafta sahasında Kandıra Belediyespor’u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan, 4’de 4 yapan Sultan Orhanspor, Gebze derbisinde konuk olduğu Dilovası Belediyespor’u 3-2 yendi, liderliğini devam ettirdi.
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DİLOVASI YETİŞEMEDİ
Lige kötü başlayan, son haftalarda çıkışa geçen Dilovası Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sultan Orhanspor’u yenip, zirveye tutunmak istiyordu. Kırmızı-Lacivertli ekip, 2-0 geriye düştüğü maçta, Sefa Örgüç ile farkı 1’e indirip umutlandı. Konuk ekip, 90+1’de Emrullah ile farkı yeniden ikiye çıkardı, ev sahip ekip son dakikada Gürkan ile bir gol daha bulmasına rağmen, maçı Sultan Orhanspor 3-2 kazandı, 5’de 5 yaptı.
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Etiketler : Kandıra Belediyespor, Sultan Orhanspor
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