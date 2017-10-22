Gebze derbisi Sultan Orhan’ın: 2-3

DİLOVASI YETİŞEMEDİ

Lige kötü başlayan, son haftalarda çıkışa geçen Dilovası Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sultan Orhanspor’u yenip, zirveye tutunmak istiyordu. Kırmızı-Lacivertli ekip, 2-0 geriye düştüğü maçta, Sefa Örgüç ile farkı 1’e indirip umutlandı. Konuk ekip, 90+1’de Emrullah ile farkı yeniden ikiye çıkardı, ev sahip ekip son dakikada Gürkan ile bir gol daha bulmasına rağmen, maçı Sultan Orhanspor 3-2 kazandı, 5’de 5 yaptı.

