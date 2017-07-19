Gebze Fatih’e yeni başhekim

Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin yeni Yönetici-Başhekimi Uz. Dr. Gökhan Nalbant, görevine başladı. Uz. Dr. Gökhan Nalbant için, Başhekimlik makamında devir teslim töreni yapıldı.

Törene; Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. M. Coşkun Güler, Mali Hizmetler Başkanı Mustafa Tekin, İlimiz Hastane Başhekimleri ve hastane idari kadrosu katılım sağladı.

YENİ EKİPLE, YENİ HASTANEYE

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Yönetici Başhekimi Uz. Dr. Gökhan Nalbant, “Amacımız devraldığımız bu bayrağı daha da ileriye taşımaya devam etmek ve Sağlık Bakanlığı politikalarını en iyi şekilde uygulamaya çalışmak. Yaptığımız görevleri hakkıyla yapabilmek, enerjimizi yüksek bir şekilde çalışmak. Yeni ekiple, yeni hastaneye geçişte Allah yardımcımız olsun” dedi. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr.Şenol Ergüney de, hastanenin 2-3 ay içinde yeni binasına geçeceğini hatırlattı, “Gebze Fatih Devlet Hastanesi sadece Kocaeli’nin değil, aynı zamanda İstanbul’un da doğusunu ciddi oranda destekleyecek olan çok önemli bir sağlık tesisi. Gökhan Bey, yeni görevinin başında. Kendisini yıllardır tanıyoruz. Dürüst, ahlaklı, vatansever bir arkadaşımız. Kendisine güveniyoruz. Genel Sekreterlik olarak da diğer arkadaşlarımıza olduğu gibi kendisine de her türlü destek olacağız” dedi.

UZ.DR.GÖKHAN NALBANT KİMDİR?

1979-Kocaeli doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu. 2005-2009 yıllarında İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon İhtisasını tamamlayarak İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine atandı. İzmit SEKA Devlet Hastanesinde ve SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulunan Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin yeni başhekimi Uz.Dr.Gökhan Nalbant, evli ve iki çocuk babası.