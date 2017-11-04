Gebze, Kasım’da kültür, sanata doyacak

Seminerler, söyleşiler, konserler, çocuklar ve yetişkinler için sahnelenecek animasyon filmler ve tiyatro oyunlarıyla kasım ayında kültür, sanat etkinlikleri hız kesmeden doludizgin sürüyor.

TARİH SÖYLEŞİSİ

Cansu Canan Özgen moderatörlüğünde ünlü Tarihçi Yazar Talha Uğurluel’in konuk olacağı söyleşide, Dünyada Mehmetçik ve Milli Mücadele konusu işlenecek. 10 Kasım Cuma Saat 19.30’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek söyleşide tarihi bir yolculukta milli mücadele yılları ve Mehmetçik ele alınacak. Ünlü Tarihçi Yazar Talha Uğurluel’in anlatımlarıyla tarihi olayların bilinmeyen, perde arkası olayları gün yüzüne çıkartılacağı söyleşi, televizyon ekranlarından tanınan sunucu Cansu Canan Özgen’in sorularıyla ve moderatörlüğüyle tarih severlere kaçırılmaz bir etkinlik sunuyor.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevdiği şarkı ve türkülerle anılacak. Bu özel anma programında, solistler Nuray Polat, Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen Adalı tarafından Atatürk’ün sevdiği eserler seslendirilecek. 11 Kasım Cumartesi Saat19.30’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma programı, Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde onun sevdiği şarkılarla onu yad ederek anılacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

24 Kasım öğretmenler günü münasebetiyle müzik dünyasının sevilen ismi Züleyha Ortak, 25 Kasım Cumartesi Saat 19.30’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenecek konserle sevenleriyle buluşacak. Anadolu Türkülerinin sevilen yorumcusu genç şarkıcı Züleyha Ortak, Türk Halk Müziği eserleri ağırlıklı repertuvarıyla öğretmenler gününe özel etkinlikte sahne alacak.