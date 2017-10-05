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Gebze Metrosu için tanıtım turu

Gebze Metrosu için tanıtım turu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bugün ulaşım sorununun çözümünde ilk hedef olan Gebze Metrosu ile ilgili basın açıklaması yapacak.

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Saat 11.30’da Gebze Kent Meydanı-Metro İstasyonu tanıtımını yapacak Başkan Karaosmanoğlu, saat 12.00’de Darıca İSU Su Tüneli, ardından Darıca Metro Merkez İstasyonu tanıtımlarını gerçekleştirecek. Buluşma, basın mensuplarıyla Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yenilecek yemekle noktalanacak.
 

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