Gebze Metrosu için tanıtım turu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bugün ulaşım sorununun çözümünde ilk hedef olan Gebze Metrosu ile ilgili basın açıklaması yapacak.
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Saat 11.30’da Gebze Kent Meydanı-Metro İstasyonu tanıtımını yapacak Başkan Karaosmanoğlu, saat 12.00’de Darıca İSU Su Tüneli, ardından Darıca Metro Merkez İstasyonu tanıtımlarını gerçekleştirecek. Buluşma, basın mensuplarıyla Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yenilecek yemekle noktalanacak.
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