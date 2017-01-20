Gebze metrosu proje aşamasında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceği açısından zorunlu hale gelen metro konusunda ilk somut adımı attı.

Gebze Metrosu için güzergâh belirlendi. Büyük bir yabancı konsorsiyum Gebze Metrosu için proje çalışmalarına başladı.

DARICA-GOSB ARASINDA

Kocaeli’deki ilk metro, Darıca sahili ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) arasında yapılacak. Çift hatlı olarak planlanan metronun uzunluğu 14.6 km. olacak ve bu güzergahta 12 istasyon bulunacak.

SAATTE 4800 YOLCU

Halen ilimizde ulaşım sorunu açısından Gebze’nin durumu, İzmit’ten daha kötü. Çok hızlı kalabalıklaşan Gebze’de metro kaçınılmaz hale geldi. Darıca-GOSB arasındaki ilimizin ilk metro sisteminin Marmaray ile de bağlantısı olacak. Sistemin günde 4800 yolcuya hizmet vermesi planlanıyor.

BAKANLIK YAPTIRACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Metrosu için proje çalışmalarını başlatırken, bu çok büyük projenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yaptırılmasına yönelik girişimlerini sürdürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi kentlerde metro yatırımları, Bakanlık tarafından genel bütçeden yaptırılmıştı. Büyük olasılıkla bu yıl sonuna kadar proje tamamlanacak, ihaleye çıkılacak ve büyük proje Bakanlık tarafından yaptırılacak.