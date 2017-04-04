Gebze sallandı

Gebze'de bugün saat 15.40 sıralarında 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgiye göre deprem Gebze Denizli Köyü'nde meydana geldi. 2.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar tarafından çok fazla hissedilmedi.

Kayıtlara göre, ilimizde 2’nin altında iki deprem meydana gelmişti. 30 Mart Perşembe günü saat 13.51'de Gebze Denizli Köyü'nde 1.7, 29 Mart Çarşamba günü ise saat 14.00'te Dilovası Tepecik Köyü'nde 1.9 şiddetinde ufak çaplı depremler meydana gelmişti