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Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı kuruldu

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Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı kuruldu
Gebze Teknik Üniversitesi’ne katkı sağlamak, büyümesi ve gelişmesini hızlandırmak amacıyla kurulan Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın kuruluş ilanı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Böylece Vakfın resmi kuruluşu tamamlanmış oldu. 80 bin TL nakit varlığı ile kurulan Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın kurucuları şunlar:

Fikri Işık, Hasan Basri Güzeloğlu, İbrahim Karaosmanoğlu, Adnan Köşker, Şevki Demirci, Prof.Dr.Haluk Görgün, Prof.Dr.Ali Ata, Prof.Dr.Babür Özçelik, Doç.Dr. Cevat Yaman, Doç.Dr.Abdurrahman Akyol, Doç.Dr.Hakan Karataş, Prof.Dr. Hüseyin Arslan, Prof.Dr.İsmail Koyuncu, Osman Okyay, Eyüp Anlaş, Doç.Dr.Osman Sami Dinç, Ömer Lütfü Arı, Muzaffer Altıntaş, Orhan Güner, Doç.Dr. Bahadır Tunaboylu, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Makine İhtisas OSB, Gebkim OSB, Gebze İMES OSB, Gebze Güzeller OSB, Gebze Plastikçiler OSB, Gebze OSB, Kömürcüler İhtisas OSB, Yunus Çiftçi, Ali Kibar, Ahmet Bayraktar, Vefa İbrahim Aracı, Haluk İber, Güler Sabancı, Celal Kaya, Mehmet Ertuğrul  Alişan, Cavit Yücel, Tuncay Özilhan, Adnan Naci Faydasıçok, Ali Keskin, Osman Üçüncü, Murat Ayhan, Şükrü Karabacak, Ali Toltar, Cemil Yaman, Mehmet Ali Okur, Eyüp Ayar, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Alikahya OSB.

Vakfın kurucu Yönetim Kurulu’nda Haluk Görgün, Abdurrahman Akyol, Vahit Yıldırım, Ayhan Zeytinoğlu ve Celal Kaya görev yapacaklar.

 

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