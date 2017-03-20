  • BIST 90.546
  • Altın 143,880
  • Dolar 3,6332
  • Euro 3,9066
  • Kocaeli 15 °C

Gebze ve H.Yıldız’da umutlar tükendi

»
Gebze ve H.Yıldız’da umutlar tükendi
BAL’da şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor, 22’inci hafta maçında Vefaspor’u deplasmanda 5-2 yenmesine rağmen, lider Ergene Velimeşespor’un da kazanması ile aradaki puan farkını düşüremedi.

Lider Velimeşespor’u konuk eden Hereke Yıldızspor, hem kendisi, hem de Gebzespor için bu kritik maçı kazanması gerekiyordu.

H.YILDIZSPOR DÜŞTÜ, GEBZESPOR’UN ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALMADI
Gebzespor, ligin bitimine 3 hafta kala lider Ergene Velimeşespor ile arasında 6 puanlık fark var. Lider Velimeşespor, bu haftayı bay geçecek. Gebzespor, sahasında Kartal Bulvarspor’u yenmesi halinde, puan farkını 3’e indirecek. Son iki hafta lider Ergene Velimeşespor’un 4 puan kaybetmesi gerekiyor. Velimeşespor son iki maçından birini ligden çekilen K.Yıldırımspor ile oynayacak. Son hafta ise Sultangazi ile karşılaşacak. Sultangazi maçını kaybetse bile iki takım ligi aynı puanda bitirecek. İkili averajı iyi olan Velimeşespor, şampiyon olacak. Gebzespor’un 3.Lig’e çıkma şansı kalmayınca, Hereke Yıldızspor’un da küme düşmesi kesinleşti.

Bu haber toplam 75 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haydi Karamürsel İ.Y, 1.Lig aşkına20 Mart 2017 Pazartesi 17:02
  • Turkuaz Şirketler Ligi’nde önemli ve gerekli yenilikler20 Mart 2017 Pazartesi 16:59
  • Derincespor’da Telat Özden bıraktı20 Mart 2017 Pazartesi 16:57
  • Darıca G.B havlu attı20 Mart 2017 Pazartesi 16:55
  • Kartepe’ye ilk 45 dakika yetti:3-020 Mart 2017 Pazartesi 16:53
  • Derbent’te mücadele var, gol yok: 0-020 Mart 2017 Pazartesi 16:49
  • Derince’de gol düellosu: 3-320 Mart 2017 Pazartesi 16:46
  • Gebze ve H.Yıldız’da umutlar tükendi20 Mart 2017 Pazartesi 16:43
  • U-13 Ligi’nde çekişmeli maçlar20 Mart 2017 Pazartesi 16:36
  • Erteleme maçında Sanayi ile Yalakdere karşılaşacak20 Mart 2017 Pazartesi 16:34
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti