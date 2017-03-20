Gebze ve H.Yıldız’da umutlar tükendi

BAL’da şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor, 22’inci hafta maçında Vefaspor’u deplasmanda 5-2 yenmesine rağmen, lider Ergene Velimeşespor’un da kazanması ile aradaki puan farkını düşüremedi.

Lider Velimeşespor’u konuk eden Hereke Yıldızspor, hem kendisi, hem de Gebzespor için bu kritik maçı kazanması gerekiyordu.

H.YILDIZSPOR DÜŞTÜ, GEBZESPOR’UN ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALMADI

Gebzespor, ligin bitimine 3 hafta kala lider Ergene Velimeşespor ile arasında 6 puanlık fark var. Lider Velimeşespor, bu haftayı bay geçecek. Gebzespor, sahasında Kartal Bulvarspor’u yenmesi halinde, puan farkını 3’e indirecek. Son iki hafta lider Ergene Velimeşespor’un 4 puan kaybetmesi gerekiyor. Velimeşespor son iki maçından birini ligden çekilen K.Yıldırımspor ile oynayacak. Son hafta ise Sultangazi ile karşılaşacak. Sultangazi maçını kaybetse bile iki takım ligi aynı puanda bitirecek. İkili averajı iyi olan Velimeşespor, şampiyon olacak. Gebzespor’un 3.Lig’e çıkma şansı kalmayınca, Hereke Yıldızspor’un da küme düşmesi kesinleşti.