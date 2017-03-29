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Gebze Whatsapp ile çöp topluyor

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Gebze Whatsapp ile çöp topluyor
Gebze Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü, daha temiz bir Gebze için oluşturduğu “Whatsapp Talep Hattı”na Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi. 

Gebze Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü, daha temiz bir Gebze için oluşturduğu “Whatsapp Talep Hattı”na Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ

Gebze Belediyesi oluşturduğu whatsapp hattı ‘Çek gönder anında hizmet.’ sloganı ile Gebzelilere hizmet vermeye devam eden hizmet hayata geçirildiği günden bu yana 1760 Whatsapp talebini değerlendirdi. Whatsapp Talep Hattı’nı hizmete açan temizlik işleri müdürlüğü, vatandaşlardan gelen temizlik ve çevre kirliliği ile ilgili uyarı ve taleplere cevap vererek bildirilen adrese müdahale ediyor. Gebze Belediyesi tarafından Whatsapp uygulaması üzerinden hizmete açılan 0 537 642 10 10 numaralı Whatsapp Talep Hattı ile haftanın 7 günü vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere cevap veriliyor.

DAVET EDİYOR

Vatandaşlar, kontrolsüz atılmış çöp, moloz ve ömrünü tamamlamış lastikler ve birçok atık türüyle ilgili taleplerin yanı sıra, evindeki atıl hale gelmiş mobilya atıkları, konteyner yanında biriken çöp ve atıklar, kapı ve apartman önüne çöp toplama saatinden önce bırakılan atıklarla ilgili konularda fotoğraf çekip, adres bildiren mesaj ile birlikte Whatsapp hattından temizlik işleri yetkililerine ulaşabiliyor. Talepleri değerlendiren yetkililer anında ekipleri belirlenen adrese yönlendiriyor. Whatsapp hattına olan ilginin her geçen gün arttığını belirten yetkililer amaçlarının daha temiz bir Gebze için anında hizmet olduğunu belirtiyor ve herkesi bu uygulamayı denemeye davet ediyor.

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