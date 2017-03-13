Gebze'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Gebze'de yabancı uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Otogarı'nda, İstanbul'a gitmek için otobüs bileti almak isteyen 20 kişiden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin 15'inin Pakistan, 5'inin de Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan göçmenler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan göçmenlerin, İstanbul'da çalışmak için geldikleri öğrenildi.