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Gebze'de "Alem-i İslam'ın Umudu Türkiye" söyleşisi

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Gebze'de "Alem-i İslam'ın Umudu Türkiye" söyleşisi
Gebze Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğinde, Gazeteci Yazar Adem Özköse, "Alem-i İslam'ın Umudu Türkiye" isimli söyleşide deneyimlerini aktardı.

Türkiye’nin, İslam alemi için öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Özköse, gittiği Müslüman ülkelerde Türkiye’den geldiği öğrenildiğinde, insanların kendisine karşı olan yakın ilgisinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İslam coğrafyasında, Türkiye'nin önemli bir yeri olduğunu aktaran Özköse, "Gerçekten o zaman daha iyi anlıyorsunuz Türkiye’nin İslam aleminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu. Gerçekte de Türkiye İslam aleminin umudu olmuş durumda.” ifadelerini kullandı.

Gebzeliler yoğun ilgi gösterdiği programda, TÜGVA Gebze İlçe Başkanı Halil İbrahim Dede kısa bir selamlama konuşması yaptı.

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