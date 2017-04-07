Gebze’de aranan 11 kişi yakalandı

Gebze İlçesinde yapılan "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı, 61 araç sürücüsüne 26 bin 469 TL ceza kesildi.

Gebze ilçesinde İlçe Emniyet, Terörle Mücadele, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Trafik ve Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Jandarma, Belediye personeli, Sağlık, Gıda Tarım personeli olmak üzere toplamda 416 personelin katılımı ile gerçekleşen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. 61 araç sahibine 26 bin 469 TL para cezası kesilirken 10 araç ise trafikten men edildi. Yapılan aramalarda bir miktar ekstazi olarak tabir edilen uyuşturucu hap, bir miktar bonzai ve 1 adet 7,65 milimetre tabanca yakalandı.

Ayrıca uygulamaya Narkotik köpeği Pascal da katıldı.