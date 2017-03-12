Gebze’de bin 600 fidan toprakla buluştu

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ağaçlandırma bayramı kapsamında Pelitli’de bin 600 fidan toprakla buluştu.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ağaç dikme bayramında Pelitli’de binlerce fidan toprakla buluştu. Törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Müftüsü Orhan Örnek, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Nuri Kaya, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, başkan danışmanı Şakir Bitmez, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Tören öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Adnan Köşker, “Ağaç hayat demektir, oksijen demektir. Bu bilinçle Gebze’mizin dört bir yanında ağaçlandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Sanayi kenti olarak anılan kentimizde, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde yeşil alan oranı her geçen gün bir kat daha artıyor. Daha yeşil bir Gebze için ağaçlandırma çalışmalarına hız vererek devam edeceğiz" dedi.