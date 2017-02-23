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Gebze’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi konferansı

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Gebze’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi konferansı
Gebze Belediyesinin düzenlediği GKM etkinlikleri kapsamında gazeteci yazar Süleyman Özışık ve güvenlik uzmanı Mete Yarar “Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Referandum Güvenliği” konulu konferansta Gebzelilerle bir araya geldi. 

Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Süleyman Özışık ve Mete Yarar “Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Referandum Güvenliği” konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi. Konferansa belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Sadık Albayrak, Çayırova Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, belediye başkan danışmanı Şakir Bitmez, STK temsilcileri ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

Süleyman Özışık konuşmasına anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine yüzde yirmilik bir kesimin hala kararsız olduğuna değinerek başladı. Özışık, “Bu rakam hem AK Parti adına hem vatanseverler adına hem de bu sistem ile Türkiye’nin çok iyi bir yöne gideceğine inanalar adına çok büyük bir rakam. İstikrarlı bir ülke istiyorsak ve bunun için evet diyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu süreçte elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi.

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ise konuşmasında seçim güvenliğini tehlikeye sokmak için yasa dışı örgütlerin ellerinden geleni yapacaklarına dikkat çekti. Yarar, “Şu dönemde biliyoruz ki yasa dışı terör örgütleri bu anayasa değişikliğini istemiyor. Bunun için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Son zamanlarda PKK yine şehirlere inmeye başladı bunun nedeni eskiden olduğu gibi vatandaşın hür iradesi ile seçimini yapmasını engellemek. Terör eylemleri ile kaos ortamı yaratılmaya çalışacaklar. Bunlara hazırlıklı olmalıyız” şeklinde konuştu.

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