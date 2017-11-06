Gebze'de engelliler için 'Evde Kütüphane'

Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ve Gebze Halk Kütüphanesi, engelleri nedeni ile kütüphane hizmetinden faydalanamayanlar için kütüphane hizmetini evlere taşıyor. Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ve Gebze Halk Kütüphanesi işbirliğinde hayata geçirilen 'Evde Kütüphane' projesi ile engelli vatandaşların kütüphane hizmetlerinden faydalanmaları, kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Her ayın 1'inci ve 15'inci günleri engelli vatandaşların evlerini ziyaret eden görevliler, vatandaşların okumak istedikleri kitaplara kavuşmalarını sağlıyor. 'Evde Kütüphane' engelli vatandaşlar kadar aileleri tarafından da oldukça takdir görüyor. Proje kapsamında ilk kitaplar, Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürü Kemal Tetik ve Gebze Halk Kütüphanesi Müdürü Tevhide Buğan tarafından verildi.