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Gebze'de "Esma'ül Hüsna Hat Sergisi" açıldı

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Gebze'de "Esma'ül Hüsna Hat Sergisi" açıldı
Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları (GESMEK) tarafından, Esma'ül Hüsna Hat sergisi açıldı.

Gebze Belediyesi GESMEK Hat Sanatı kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı Çoban Mustafa Paşa imarethanesindeki sergi çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

Hattat Erol Balcı ve öğrencilerinin 60 farklı eserinin yer aldığı serginin açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Belediye Başkan Yardımcıları Engin Güzel, Sadık Albayrak, AK Parti İlçe Başkan Vekili Köksal Tatoğlu, belediye meclis üyeleri ve GESMEK kursiyerleri katıldı. Serginin açılışında konuşan Köşker, 8 GESMEK merkezinde 35 branşta 3 bin 600 civarında kursiyerin eğitim aldığını söyledi.

Köşker, kursiyerlerin 8 ay boyunca emek verdiğini, hem sosyal bir etkinlik yaptıklarını hem de ürünlerinin satışını yaparak aile ekonomilerine katkı sağladıklarını belirtti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve kursiyerler hep birlikte açılış kurdelesini kesti. Sergi cuma günü mesai bitimine kadar gezilebilecek.

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