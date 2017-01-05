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Gebze'de feci kaza! 1ölü

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Gebze'de feci kaza! 1ölü
Gebze'de bir otomobilin çarptığı Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. 

Kaza, Gebze Cumhuriyet Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz B.(33) idaresindeki 34 RYT 47 plakalı araç yolda seyir halindeyken Suriye uyruklu Hızır Fervin (19) isimli şahsa çarptı. Ağır yaralanan ve ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan Suriye uyruklu Hızır Fervin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Öte yandan sürücü Deniz B. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.
 

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