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Gebze’de FETÖ operasyonu

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Gebze’de FETÖ operasyonu
Gebze ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Gebze'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir marketin genel müdürlüğünü yapan A.Y. ve kardeşi M.Y. gözaltına alındı. İki kardeşin genel müdürlüğünü yaptığı şirketin resmiyette sahibi olarak görünen anneleri Z.Y.’nin de gözaltına alındığı operasyon kapsamında emniyet güçleri şahısların ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Şirketin resmi sahibi olması nedeniyle gözaltına alınan anne Z.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan iki kardeşin sorgusuna devam ediliyor. 

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