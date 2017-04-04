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Gebze’de Gönül Coğrafyasını yeşerten program

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Gebze’de Gönül Coğrafyasını yeşerten program
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanı’nda bulunan kültür merkezi salonunda hız kesmeden devam ediyor. 

Etkinlik kapsamında Gebze Belediyesi ve İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze şubesi “Gönül Coğrafyamız ve Sorumluluklarımız” konu başlıklı bir program düzenledi. Kur’an Tilaveti ile başlayan programda selamlama konuşması yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Şube Başkanı Ali Erol son günlerde Türkiye’nin üzerine oynana oyunlara değindi. Gebze Şube Başkanı Ali Erol’un konuşmasının ardından eğitimci yazar Ahmet Türkben’in “Gönül Coğrafyamız ve Sorumluluklarımız” konulu programa geçildi.

Türkben, “Bizler gönül coğrafyamız derken bir aitlikten bahsediyoruz ve aitliğin getirdiği sorumluluklardan. Bizler bir insan olarak Allah’a aitiz. Aitliğimizin merkezinde Allah vardır. Şüphesiz ki biz Allah için varız, Allah için yaşarız ve ona döneceğiz” ifadelerini kullandı. Program Grup Genç’in ilahi konseri ile son buldu.

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