Gebze'de kamyon duvara çarptı!
Gebze'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu evin bahçe duvarına çarptı. Kamyon apartmana çarpmak üzereyken durdu.
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Kaza öğle saatlerinde, Gebze İnönü Mahallesi 1957 Sokak'ta meydana geldi. Mesut Tarhan idaresindeki 31 R 1086 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol kenarında bulunan apartmanın bahçe duvarına çarptı. Duvar yıkılırken, kamyon apartmana çarpmak üzereyken durdu. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mesut Tarhan Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Etiketler : Kocaeli, Gebze, kaza, Mesut Tarhan
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