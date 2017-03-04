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Gebze'de kaza yapan polis yaşam savaşını kaybetti

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Gebze'de kaza yapan polis yaşam savaşını kaybetti
TEM otoyolu Gebze kesiminde alkollü şekilde otomobil kullanarak 200 kilometre hızla kamyonete çarpan ve ağır yaralanan polis memuru hastanede hayatını kaybetti. 

Kaza, perşembe günü TEM otoyolu Gebze ilçesi Muallimköy kavşağında meydana gelmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenilen S.K. (31), 34 CCC 83 plakalı otomobili ile Ankara istikametine seyir halindeyken, Zeki A.’nın kullandığı 54 TE 409 plakalı kasa dolu kamyonete çarpmış, çarpmanın etkisi ile kamyonet devrilirken, kasa yerinden çıkarak yol kenarına uçmuştu. Polis memuru S.K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otomobilde yaptığı incelemede alkol şişelerine rastlanmış, polis memurunun kullandığı otomobilin hız göstergesi 200 kilometrede takılı kalmıştı.

Kazada ağır yaranarak hastaneye kaldırılan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.K.hastanede yapılan müdahalelere rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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