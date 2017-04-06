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Gebze'de korkutan kaza! Yaralılar var

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Gebze'de korkutan kaza! Yaralılar var
Gebze İlçesinde meydana gelen kazada motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olan gece saatlerinde Gebze Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y.(24) ve E.A.(16) isimli şahıslar motosikletle seyir halindeyken Serkan K. idaresinde ki 60 VA 920 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle motorda bulunan 2 kişi arabanın camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri kazanın nasıl olduğunu öğrenmeye çalıştı. Sağlık ekipleri ise yaralanan şahıslara ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere Darıca Farabi Devlet Hastanesine götürüldü.

Meydana gelen kazayı anlatan otomobil sürücüsü Serkan K., “Ben yoldan geliyordum arabamı park etmeye yer arıyordum. Motosikletliler karşıdan geliyordu. Ben aracımı park etmeye çalışırken karşıdan gelip vurdular. Motorun ışıkları yanmıyordu, fark edemedim” dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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