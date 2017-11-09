Gebze'de Macera ve Aksiyon Parkı

Yaklaşık 103 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Eskihisar'daki Macera Aksiyon Parkı, Gebze'yi cazibe merkezi haline getirecek. Binlerce metrekare yeşil alandan oluşan Macera ve Aksiyon Parkı, Gebzelilere farlı aktiviteleri bir arada sunuyor. Tüm aktiviteleri bir arada yapma imkanı sunan parkta, 510 metre uzunluğa sahip dağ kızağı bulunuyor. Yaklaşık 40 kilometre hıza çıkabilen dağ kızağı ile Gebzeliler, oldukça güzel ve adrenalin dolu zamanlar geçirecek. Ayrıca adrenalin severler için yapılan Tırmanma Kulesi parkın en özel bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Macera ve aksiyon parkurlarının içerisinde barındıran kule zirveye ulaşanlar için de harika bir manzara sunuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ALANLAR

Tüm yaş gruplarına hitap eden aktiviteleri bünyesinde barındıran Macera ve Aksiyon Parkı'nda çocuklar da unutulmayarak onlar için de özel alanlar oluşturuldu. Oyun gruplarının bulunduğu parkta, engelli vatandaşların ulaşımı da düşünülerek uygun şekilde dizayn edildi. Engelli çocukların da macera ve aksiyon parkında dolu dolu vakit geçirebilmesi için oyun grupları da özel olarak dizayn edildi. Parkta çocuklar için oyun gruplarının yanı sıra uçurtma alanları ve 'Flora Bitki' tanıtım alanları da bulunuyor.