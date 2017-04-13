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Gebze’de Mart ayı dolu dolu geçti

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Gebze’de Mart ayı dolu dolu geçti
Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programlar sayesinde Mart ayı kültür, sanat, spor ve eğitim etkinlikleri ile dolu dolu geçti. 

Mart ayı içerisinde Gebze’de kültür, sanat, spor ve eğitim etkinlikleri kapsamında 67 farklı branşta 35 etkinlik gerçekleştirildi. Yapılan bu etkinliklere 17 bin 196 kişi katılımda bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanında yaptığı en önemli projelerinden olan “41 Genç 41 Gelecek” üçüncü dönem eğitimlerine başladı. Ayrıca Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde oluşturulan Ana Okulu Üniversitesinde 358 miniğe farklı branşlarda eğitim verildi. Gaziler Dağında hizmete açılan Atlı Eğitim Merkezinde öğrencilere eğitimlere başlandı. Mart ayı içerisinde 300 öğrenci binicilik eğitimi aldı. Ayrıca masa tenisi eğitimlerinde 120 öğrenciye masa tenisi sporunun tüm incelikleri öğretildi.

Mart ayı içerisinde GESMEK Merkezinde Kadına yönelik şiddet, aile ilişkileri ve evlilik ile ilgili 4 seminer gerçekleştirildi. 120 Gebzeli kadın bu seminerlere katılım sağladı. Sağlıklı yaşam, güzel gelecek yaşam tarzını benimseyen 300 Gebzeli hanım ücretsiz diyetisyen hizmetlerinden faydalandı. Zumba eğitimlerine 1000 Gebzeli Hanım katılım sağlarken Mart ayı içerisinde gerçekleşen sağlıklı yaşam yürüyüşlerine 1500 Gebzeli katıldı. GESMEK yetişkinler için gerçekleştirilen 35 farklı branşta 3673 kişiye eğitim verildi. Gebze Kültür Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi ve Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi’nde Mart ayı içerisinde 25 etkinlik gerçekleştirildi, bu etkinliklere 7739 Gebzeli katılım sağladı.

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