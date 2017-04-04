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Gebze’de Nisan ayı Meclis toplantısı yapıldı

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Gebze’de Nisan ayı Meclis toplantısı yapıldı
Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yönetiminde toplandı. 

Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis oturumu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yönetiminde gerçekleştirildi.

Bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ve yoklama ile başlayan Nisan ayı olağan meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Nisan ayı meclis toplantısında belediye encümeni ve ihtisas komisyonlarına 1 yıl süreyle görev yapacak üyeler oylamayla belirlendi. 2016 yılı başkanlık faaliyet raporu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildiği Nisan ayı meclisinde belediye encümenine Cesur Kurtgöz, Sadık Güvenç, Mehtap Yılmazel; Plan ve Bütçe Komisyonuna Ali Haydar Muradoğlu, Sezer Ünlütürk, Metin Aksu, Nazmiye Höbek, Dilek Tan; İmar Komisyonuna Nilay Ayran, Şamil Yalçın, Musa Çınar, Gülcan Külahlı, Serkan Davutoğlu; Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonuna Bahtiyar Öztürk, Kerim Büyükgöz, Mustafa Ok, Burak Sarı, Yılmaz Bulut; Çevre ve Sağlık Komisyonuna Hüseyin Yılmaz, Celal Çelikbilek, Seda Kardeşler Çelik, Ayhan Özek, Salih Işık; Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna Kadir Gürkan, Mehmet Tüyyüz, Mehmet Gökhan Abanoz, Tuba Şensoy, Neşe Celep; Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliğine ise Sadık Güvenç, Cesur Kurtgöz, Mehmet Tüyyüz, yedek üyeliğe ise Kadir Gürkan, Mehmet Gürkan Abanoz seçildi. Başkanlık Divanına Meclis 1. Başkan Vekili olarak da Celal Çelikbilek ismi belirlendi. Gündemde yer alan diğer maddelerin de görüşülerek karara bağlandığı Nisan ayı meclis oturumunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandırdı. Gebze Belediyesi Mayıs ayı olağan oturumu 2 Mayıs Salı saat 16.00’da yapılacak.

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