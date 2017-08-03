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Gebze’de projeler hızla yükseliyor

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Gebze’de projeler hızla yükseliyor
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker tarafından geçtiğimiz aylarda temelleri, düzenlenen törenlerle atılan; Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, Ulus Semt Polikliniği ve Adem Yavuz Kapalı Pazar Yeri projelerinde inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 

Gebze’ye kazandırılmak üzere geçtiğimiz aylarda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve ilçe protokolünün katıldığı törenlerle temelleri atılan Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, Ulus Semt Polikliniği ve Adem Yavuz Kapalı Pazar Yerinde inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar neticesinde Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi ve Ulus Semt Polikliniğinin 1. kat tabliye betonları döküldü. Adem Yavuz Kapalı Pazar Yerinde ise kolon imalatına başlandı.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi
Arapçeşme Mahallesine 4 bin 953 metrekare üzerine inşa edilen Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde; nikah salonu, kütüphane, spor salonu, kafeterya, belediye hizmet birimi, mescit, derslikler, bilgisayar laboratuvarı ve oyun odaları bulunacak. Bölgenin sosyal taleplerini karşılayacak olan Bilim Sanat Merkezinde çalışmalar sürüyor. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nin 1. kat tabliye betonları döküldü.

Geçtiğimiz aylarda temel atma töreni gerçekleşen Ulus Semt Polikliniği 4 bin 790 metrekare üzerine inşa ediliyor. Bölgenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan semt polikliniğinde; poliklinik birimlerinin yanı sıra toplum ve ruh sağlığı merkezi de yer alacak. Kapalı spor sahalarına da bulunacağı poliklinik, bölgenin spor sahası ihtiyacını da karşılayacak. 1 kat tabliye betonları dökülen poliklinikte inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Adem Yavuz Kapalı Pazarı
Kaba inşaatı bitme aşamasına gelen Adem Yavuz Kapalı Pazar Yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 8 bin 386 metrekare üzerine inşa edilen kapalı pazar yeri bölgenin pazar ihtiyacının yanı sıra projede yer alan düğün salonuyla da bölgeye hizmet edecek. İçerinde çok amaçlı spor salonunun da yer alacağı kapalı pazar yerinde kolon imalatlarına başlandı.

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