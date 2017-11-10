Gebze’de sağlık yatırımları sürüyor

Gebze Belediyesi, sağlık alanında büyük projelerle Gebzelilere hizmet etmeye vermeye devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda başlatılan yatırımlar kapsamında ilçenin farklı noktalarında aile sağlığı merkezleri ve poliklinikler inşa ediliyor.

Çalışmalar kapsamında Gebze Belediyesi öncülüğünde ve hayırsever vatandaşların da katkılarıyla yapımı tamamlanan projeler arasında yer alan Tatlıkuyu Mahallesine Kadir İshakoğlu Aile Sağlığı Merkezi bölgeye hizmet vermeye devam ediyor. 425 metrekare alan üzerine inşa edilen aile Sağlığı Merkezinde doktor odaları, laboratuvar ve gebe izleme merkezi bulunuyor. Bölgenin sağlık alanında büyük bir ihtiyacını karşılayan Aile Sağlığı Merkezi içinde yer alan acil servisi ile de acil müdahalelerde bulunuyor. Tatlıkuyu Mahallesine kazandırılan Aile Sağlığı merkezinin yanı sıra Gebze Belediyesi tarafından Kirazpınar Mahallesine de Sağlık Ocağı kazandırıldı. Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sağlık Ocağının yapımı tamamlandı.

Gebze Belediyesi'nin sağlık alanındaki dev projesi Ulus Semt Polikliniği ise bölgenin sağlık alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir poliklinik olarak düşünüldü. İnşa çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği Ulus Semt Polikliniği yaklaşık 4 bin 800 metrekare üzerine inşa ediliyor. Bölgenin sağlık merkezi haline gelecek olan semt polikliniğinde poliklinikler ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bulunacak. Açık otoparka sahip olan semt polikliniği 112 acil servisi ile de bölgeye hizmet verecek.