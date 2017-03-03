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Gebze'de silahlı kavga şüphelileri adliyede

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Gebze'de silahlı kavga şüphelileri adliyede
Gebze'de dün çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye getirildi. 

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi'ndeki bir restoranda çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Beylikbağı Mahallesi'ndeki bir restoranda, dün müşteriler ve çalışanlar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Ümit Çakı (35), Bayram Z. ve Cengiz P. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan restoran çalışanı Çakı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı, olayın ardından aralarında restoran çalışanlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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